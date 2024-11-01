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العدو الإسرائيلي ليس في موقع فرض الشروط... ولا المقاومة في موقع الضعيف

1
NOVEMBER
2024
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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أكدت أوساط مطلعة على موقف حزب الله لـ»البناء» رفضه «الشروط الإسرائيلية التي يطرحها بعض المبعوثين الأميركيين والغربيين لا سيما منح العدو حق العمل الأمني والعسكري البري والجوي والبحري في الجنوب، كما يرفض الحزب أي لجان دولية لمهمة مراقبة تطبيق القرار 1701 أو التدخل في عمل القوات الدولية والجيش اللبناني الوحيدين المخوّلين تطبيق القرار 1701 بإشراف الحكومة اللبنانية».

 

وشدّدت الأوساط على أن «العدو الإسرائيلي ليس في موقع فرض الشروط ولا المقاومة في موقع الضعيف لكي تقبل بالشروط التي تعتدي على السيادة اللبنانية».

 

ولفتت الى أن «أي تطبيق للقرار 1701 على الوسطاء والمبعوثين أياً كانوا أن يقدموا للبنان ضمانات بتطبيق العدو لكافة بنود القرار 1701 والانسحاب من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة ومنعه من الاعتداء على لبنان».

 

وتوعّدت الأوساط بأن المقاومة ستؤلم العدو ولا زالت في بداية الحرب وتملك بنك أهداف كبيراً والميدان بيننا والعدو سيدفع كلفة باهظة ستجبره على إعادة النظر بعدوانه بعد أن يتيقن بأنه لن يستطيع تحقيق أي هدف من أهداف الحرب سوى التدمير وارتكاب المجازر بحق المدنيين».

البناء
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