تحذير عاجل إلى سكان مدينة النبطية للإخلاء فوراً!

وجّه المتحدث بلسان الجيش الاسرائيلي للاعلام العربي افيخاي أدرعي "تحذيرا عاجلا إلى سكان مدينة النبطية المتواجدين داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة عليكم اخلاء المبنى فورًا":

تحذير عاجل إلى سكان مدينة النبطية: إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة عليكم اخلاء المبنى فورًا

يواصل جيش الدفاع مهاجمة مواقع ومنشآت حزب الله في مدينتكم وبالقرب منها.

إذا كنتم تتواجدون داخل أو بجوار مبنى يستخدمه حزب الله لتخزين أسلحة أو وسائل قتالية عليكم اخلاء هذا المبنى فورًا والابتعاد عنه لمسافة لا تقل عن 500 متر.

كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو أسلحته يعرض نفسه للخطر!