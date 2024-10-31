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تقرير لجنة الطوارئ ال 33: 68 غارة على مناطق في الجنوب والنبطية وبعلبك خلال 24 ساعة

31
OCTOBER
2024
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وزّع منسق لجنة الطوارئ الحكومية وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين التقرير الرقم 33 حول الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والوضع الراهن، وجاء فيه:

"خلال ال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 68 غارة جوية على مناطق مختلفة من لبنان بمعظمها في الجنوب والنبطية وبعلبك ليصل العدد الإجمالي للاعتداءات منذ بداية العدوان إلى 11647 إعتداء.

صدر عن وزارة الصحة حصيلة الشهداء والجرحى خلال ال 24 ساعة الماضية حيث تم تسجيل 45 شهيداً 110 جرحى ليرتفع العدد الإجمالي منذ بدء الاحداث إلى 2865 شهيداً و13047 جريحاً.

صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة بيانات أعلن فيها أن غارات العدو الإسرائيلي اليوم قد أدت إلى استشهاد 6 مسعفين واصابة 4 آخرين وبذلك ترتفع الحصيلة الاجمالية من المسعفين منذ بدء العدوان إلى 178 شهيداً و279 جريحاً وعدد الآليات المستهدفة إلى 246.

أعلن وزير الصحة حصيلة الاعتداءات على المستشفيات حيث تم تسجيل 55 اعتداء على المستشفيات من بينها 36 استهدافاً مباشراًما أدى إلى اقفال 8 مستشفيات بشكل قسري والعمل الجزئي في 7 مستشفيات. 

لتاريخه تم فتح 1130 مركزاً لاستقبال النازحين منها 948 مركزاً وصلت للحد الأقصى من قدرتها الاستيعابية.

وصل العدد الإجمالي للنازحين المسجلين إلى 189174 نازحاً (43766 عائلة) في مراكز الايواء حيث تسجلت النسبة الأعلى للنازحين في محافظة جبل لبنان وبيروت ولكن المقدّر أن النازحين هو أعلى بكثير.

من تاريخ 23 أيلول لغاية 30 تشرين الأول 2024 سجّل الامن العام عبور 358133 مواطناً سورياً و 172604 مواطن لبناني إلى الأراضي السورية.

تقوم كافة الأجهزة الامنية بحفظ الامن والمساهمة في مساعدة النازحين وتوزيع المواد الغذائية والمحروقات وحماية مراكز الايواء ومنع عمليات الاحتكار ومراقبة الأسعار ومراقبة ضبط الحدود.

تتولى لجنة الطوارئ الحكومية استلام المساعدات الدولية وتوزيعها على النازحين ضمن آلية واضحة وشفافة عبر المحافظات".

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