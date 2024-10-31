"المقاومة الإسلامية" استهدفت تجمعين لقوات العدو في منطقة وطى الخيام بصليتين صاروخيتين

A + A -

صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان (17)، وفيه:‏

"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 31-10-2024 ‏للمرة الخامسة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية".‏

وفي البيان (18) أعلنت "المقاومة الإسلامية"،" ان مجاهديها استهدفو عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-‏‏2024 للمرة السادسة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية".