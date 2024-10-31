"المقاومة الإسلامية" استهدفت تجمعين لقوات العدو في منطقة وطى الخيام بصليتين صاروخيتين

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" البيان (17)، وفيه:
"دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الخميس 31-10-2024 للمرة الخامسة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية".
وفي البيان (18) أعلنت "المقاومة الإسلامية"،" ان مجاهديها استهدفو عند الساعة 4:00 من بعد ظهر يوم الخميس 31-10-2024 للمرة السادسة تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام بصلية صاروخية".