Le conseil politique du CPL: Une position nationale est nécessaire pour un cessez-le- feu, nous mettons en garde contre les comportements séditieux et appelons les autorités concernées à assumer leurs responsabilités

Le conseil politique a tenu sa réunion régulière sous la présidence du député Gibran Bassil, a discuté des développements et a publié la déclaration suivante :

1 - Le Courant estime que le refus de l'ennemi israélien d'accepter les tentatives de cessez-le-feu confirme que le gouvernement de Netanyahou est déterminé à poursuivre la guerre pour atteindre des objectifs graduels. En revanche, ce qui est nécessaire au Liban, c'est d'unifier les efforts et de présenter une position nationale unifiée exigeant un cessez-le-feu et l'application de la résolution 1701.

2 - Le Courant s'interroge sur l'intérêt national du maintien du vide à la présidence de la République et de la faiblesse de l'autorité centrale qui en résulte, aggravant l'effondrement, augmentant le risque de sédition et laissant le Liban exposé à l'intérieur et abandonné à l'extérieur.

3 - Le courant met en garde contre tout danger ou comportement de sédition, d'incitation et de provocation, que ce soit de la part des déplacés sous contrainte ou de la part de la communauté d'accueil. Il appelle l'autorité politique et les forces de sécurité à assumer leurs responsabilités en imposant la sécurité et en prévenant toute manifestation armée et toute friction, et les forces politiques doivent également assumer leurs responsabilités en réfrénant tout discours provocateur ou incendiaire. Dans ce contexte, le courant poursuit ses rencontres avec les responsables politiques, les ministres concernés et les agences de sécurité pour exiger et souligner le rôle de l'Etat et de ses forces de sécurité dans le maintien du calme et de la paix intérieure.