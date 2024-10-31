بعد استهداف بلدة المطلة... إسرائيل تعترف بسقوط 5 قتلى!

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أفادت القناة 13 الإسرائيلية، اليوم الخميس، بأن "بلدة المطلة في الجليل الأعلى شهدت سقوط قذيفة أدت إلى مقتل 5 أشخاص".



وكانت قد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية عن "سقوط صاروخ أُطلق من لبنان على المطلة".



كما ذكرت قناة "الحدث" أن "جنودًا إسرائيليين أصيبوا نتيجة استهداف مباشر لمبنى في بلدة المطلة بالجليل الأعلى".

كذلك أشارت قناة "الميادين" إلى "استهداف قوة إسرائيلية كانت تتحرك من مستوطنة المطلة باتجاه منطقة الاشتباكات داخل لبنان".



وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن "منظومة الرصد والقبة الحديدية عجزتا عن رصد الصاروخ أو إطلاق إنذار أو اعتراضه في المطلة".

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنّ "القتلى الخمسة في المطلة 4 عمال أجانب وإسرائيلي."