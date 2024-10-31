اللواء ابراهيم: لن يحسم وقف إطلاق النار الا الميدان!

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كتب المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم على حساباته عبر وسائل التواصل الاجتماعي تعليقا عن الحركة الديبلوماسية الناشطة في اتجاه لبنان لوقف العدوان الاسرائيلي:

"تعود موجة تكثيف زيارات الموفدين إلى لبنان في إطار مبادرة لوقف إطلاق النار بين لبنان والعدو الإسرائيلي.

وقال:" يأتي هوكستين الى لبنان هذه المرة ويقال بأنه يطرح "مبادرة."

تابع:"الأجواء الإعلامية لدى العدو إيجابية، بعض الإعلام المحلي نقل تسريبات لتسوية عتيدة عن الإعلام الإسرائيلي دون أي نقاش وكأنها مسلمات".

تابع:"هي الكرة تعيد ذاتها من غزة الى لبنان وعلى مدى عام كامل".

اضاف :"لن يوافق العدو على أي حل في المدى المنظور، ولن يمنح هذه الورقة لإدارة راحلة".

وختم:"يتمثل لب القضية برمته في محاولة تحسين وضع المرشحة الديمقراطية في الولايات المتحدة الأميركية. كانت لدى هذه الإدارة القدرة على وقف إطلاق النار في غزة، ثم في لبنان، لو شاءت ذلك طيلة العام الماضي".

فلماذا تبادر الآن؟ لن يحسم وقف إطلاق النار إلا الميدان. هذه هي الحقيقة".