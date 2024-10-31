أمطار ورياح ناشطة ليلًا..!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ، تنشط الرياح ليلا وتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

وجاء في النشرة الاتي:

-الحال العامة : طقس خريفي متقلب وماطر أحيانا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بسبب تأثير منخفض جوي مصحوب بكتل هوائية باردة نسبيا متمركز حاليا شمال مصر والذي يقترب تدريجيا، ومن المتوقع أن يشتد تأثيره على لبنان اعتبارا من بعد ظهر يوم السبت حيث تشتد غزارة الأمطار مع حدوث عواصف رعدية، تشكل للسيول على بعض الطرق، مع رياح ناشطة وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة بحدود ال 4 درجات، ويستمر حتى حيث صباح الاربعاء حيث ينحسر تدريجيا.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتكون الضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الداخلية بدءا من بعد الظهر، ومن المتوقع ان تشتد أحيانا اعتبارا من بعد الظهر جنوب البلاد مع حدوث برق ورعد، وظهور خلايا رعدية منفردة، تنشط الرياح ويتوقع تشكل السيول على بعض الطرق.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة ومتقطعة بخاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ، تنشط الرياح ليلا وتصل سرعتها لحدود ال 60 كلم/س بخاصة في المناطق الجنوبية والشمالية.

السبت:

غائم جزئيا دون تعديل بدرجات الحرارة خلال النهار والتي تبدأ بالانخفاض التدريجي والملموس بحيث يتحول الطقس الى غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات، تهطل أمطار متفرقة، من المتوقع ان تشتد غزارتها اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة، تتشكل السيول على الطرق وحدوث انجرافات بالتربة في بعض المناطق خلال الليل.

الأحد:

غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة بحدود ال 4 درجات، يتكون ضباب كثيف على المرتفعات وتهطل أمطار غزيرة أحيانا بخاصة فترة قبل الظهر مع حدوث عواصف رعدية ورياح ناشطة واحتمال تشكل السيول على الطرق، تخف حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات خلال النهار.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 26 درجة، فوق الجبال من 8 الى 18 درجة، في الداخل من 8 الى 26 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 25 كم/س، تنشط أحيانا لتلامس ال 35 كم/س خصوصا في المناطق الشمالية.

-الانقشاع: متوسط، يسوء بعد الظهر على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج الى مائج، حرارة سطح الماء: 25 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,57

-ساعة غروب الشمس: 16,47