تحذيرٌ إسرائيليٌّ عاجل إلى سكان بعض القرى في الجنوب

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وجّه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الخميس، إنذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: الحوش، البازورية، مخيم الرشيدية، البرغلية، بستيات، الحميري، أرزي، مطرية الشومر، الخرايب، وأنصار.

وزعم أدرعي أن "الأنشطة الهجومية لحزب الله تجبر الجيش الإسرائيلي على اتخاذ إجراءات قوية ضدهم في هذه المناطق"، مشيرًا إلى "عدم نية الجيش المساس بالسكان المدنيين".

ودعا السكان إلى "إخلاء منازلهم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي"، مؤكدًا أن "ذلك ضروري لضمان سلامتهم". وحذر من أن "أي شخص يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآتهم أو أسلحتهم يعرض حياته للخطر".



كما شدد على "حظر التوجه نحو الجنوب"، محذرًا من "أن أي تحرك في هذا الاتجاه قد يشكل خطرًا على حياتهم". وأكد أن "الجيش الإسرائيلي سيقوم بإبلاغ السكان عن الوقت المناسب للعودة إلى منازلهم حال توافر الظروف الملائمة لذلك".