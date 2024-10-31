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شهيدان في غارة إسرائيلية على ساحة مخيم نور شمس

31
OCTOBER
2024
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استشهد طفل وشاب فجرا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجرا مدينة طولكرم.

وأفادت مراسلة "وفا" بان اعدادا كبيرة من آليات الاحتلال ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا في مدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.

كما أفادت أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، في الوقت الذي جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

كما انقطع التيار الكهربائي عن المخيم وضاحية اكتابا واجزاء من المدينة.

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