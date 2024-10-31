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85 ألف خدمة قدمتها الفرق الطبية للوافدين من لبنان... نحو 2500 وافد لبناني ونحو 1500 عائد سوري دخلوا الأراضي السورية

31
OCTOBER
2024
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الوطن السورية: محمود صالح-

وافق مجلس الوزراء على استمرار إيقاف العمل بقرار مجلس الوزراء رقم 46، لعام 2020 وتعديلاته المتضمن تصريف مبلغ 100 دولار أميركي ‏أو ما يعادله بإحدى العملات الأجنبية التي يقبل بها مصرف سورية المركزي ‏حصراً إلى الليرة السورية من المواطنين السوريين ومن في حكمهم عند ‏دخولهم أراضي الجمهورية العربية السورية من المعابر والمنافذ الحدودية مع ‏الجمهورية اللبنانية الشقيقة حصراً، وذلك حتى تاريخ 15/11/2024‏.

 

ولفت المجلس إلى أن القرار جاء بسبب ‏الظروف الطارئة المصاحبة للعدوان الصهيوني الغاشم على أراضي ‏الجمهورية اللبنانية الشقيقة، ولتسهيل حركة دخول الوافدين على المعابر ‏الحدودية بين البلدين الشقيقين، وذلك خلال جلسته التي عقدها في الـ29 من الشهر ‏الجاري.

 

من جهته أكد مصدر في إدارة الهجرة والجوازات لـ«الوطن» أنه دخل أمس نحو 2500 وافد لبناني ونحو 1500 عائد سوري حتى ساعة إعداد الخبر.

 

وفي السياق كشفت مديرة الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة رزان طرابيشي عن تقديم 85229 خدمة لأكثر من 37550 شخصاً من الوافدين من لبنان اعتباراً من الـ24 من أيلول الماضي وحتى أمس الأول.

 

وفي تصريح لـ«الوطن» بينت طرابيشي أن هذه الخدمات تقدم على مرحلتين الأولى تقدمها الفرق الطبية الموجودة على المراكز الحدودية مع لبنان والتي بلغ عددها 38641 خدمة والعدد الأكبر منها كان في مركز العريضة الحدودي والتي بلغت الخدمات فيه 19835 خدمة، فيما تم تقديم 9589 خدمة في مراكز محافظة حمص.

الوطن السورية
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