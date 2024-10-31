عناوين الصحف ليوم الصحف 31 تشرين الأول 2024

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الأخبار: العدو عالق في البرّ

ميقاتي متفائل رغم مناورات العدو

برّي: لا أعرف هل تمدّد حركة أمل لقائد الجيش؟





اللواء: الاحتلال يسرّب مسودة «هدنة الشهرين ».. والخطر في إطلاق يد إسرائيل

ميقاتي متفائل بحذر والبيت الابيض لا ينفي.. وانتقام إسرائيلي من بعلبك

البناء: موجة تفاؤل بقرب التوصل لوقف إطلاق النار مع وصول المبعوثين لتل أبيب / مسودة إسرائيلية: بقاء الاحتلال وانتهاك الأجواء والتدخل ما لم ينزع الجيش السلاح / قاسم أميناً عاماً: على نهج السيد وخطته وهذه معركة «أولي البأس» وسننتصر فيها

الجمهورية: إسرائيل تروّج لحل بشروطها

نتنياهو يستنسخ غزة في لبنان

النهار: مخاوف من تصعيد ملتهب في لبنان قُبيل الانتخابات الأميركية... "النهار" في تغطية متواصلة



الديار: بري ينتظر بعد اعلان موقفه... المجازر الاسرائيلية مستمرة والفتنة مستحيلة

زوار موسكو: الباب الوحيد لتراجع نتنياهو الميدان وليس الدبلوماسية

l'orient le jour: Mince espoir d’un cessez-le-feu avant la présidentielle américaine



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: «مسودة» إسرائيلية لمقترح لوقف إطلاق النار في لبنان: 60 يوماً للتنفيذ

الأنباء الكويتية: سكان بعلبك يخلونها بعد إنذار إسرائيلي بضربها.. وتحرك دولي لتأمين انتخاب رئيس أو وقف المعارك على الحدود

مقربون من بري لـ «الأنباء»: لا يرضخ لضغوط اختبر أصعب منها في 1982



الوطن السورية: بمشاركة 30 دولة.. المؤتمر الدولي الثاني للأمن الأوراسي ينطلق في مينسك اليوم … صبّاغ: ضرورة مواجهة التحديات المشتركة بين سورية وبيلاروس ضمن إطار استراتيجي