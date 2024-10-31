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أسرار الصحف ليوم الصحف 31 تشرين الأول 2024

31
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 البناء: خفايا وكواليس

خفايا
قال مرجع سياسي معنيّ بالمسار التفاوضي حول وقف إطلاق النار إن كل ما يتم تداوله إعلامياً هو مجموعة من التكهنات والتسريبات والتمنيات التي تشكل عادة جزءاً من عملية التفاوض، وقد حدث ذلك مراراً في غزة حيث جرى تسريب وترويج مناخات من التفاؤل للإيحاء بأن المسار الأميركي الإسرائيلي إيجابي للقول لاحقاً إن المقاومة عطلت فرص التوصل إلى اتفاق داعياً إلى انتظار ما سوف يحمله المبعوث الأميركي من قيادة الكيان ومدى تطابقه مع موقف لبنان الرافض لأي تعديل مباشر أو غير مباشر للقرار 1701 بما يمنح جيش الاحتلال امتيازات على حساب السيادة اللبنانية. وعندما نسمع ما لدى المبعوث الأميركي يمكن الحكم على وجود فرصة جدية لوقف النار أم أن الأمر لا يزال ضمن مناورة سياسية لتبرير استمرار الحرب.

 

كواليس
رأى زعيم حزب سياسي أن الخشية من استثمار مخابراتي تخريبي في افتعال أزمات بين النازحين وأماكن النزوح يستحقّ حضوراً أمنياً لبنانياً أكبر بكثير من القائم الآن، خصوصاً أن الفشل العسكري لجيش الاحتلال في جبهة الجنوب يجعل السعي إلى إشعال الفتن بديلاً وحيداً لتعويض الخسائر وإرباك المقاومة في بيئتها وجبهتها الخلفية، واستغرب عدم إيلاء هذا الهاجس اهتماماً كافياً من الأجهزة الأمنية والمسؤولين الحكوميين.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز
يستسهل المتحدث الاسرائيلي، توجيه الانذارات قبل ثوانٍ معدودات من بدء عمليات القصف، من دون اي رادع من الدول الكبرى او مجلس الأمن!

 

غمز
لاحظ ناشطون لبنانيون، عشية الانتخابات الرئاسية، محاولات من المرشحين الديمقراطي والجمهوري اكتساب أصوات الجالية اللبنانية في عدد من الولايات..

 

همس
أحيط مسؤولون في الخارج، ان الملف الرئاسي سيكون بنداً أول، بعد ثبات وقف النار جنوباً..

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