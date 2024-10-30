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الجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية تنظّم يوماً باريسياً لجمع المساعدات للبنان بمشاركة طلاب لبنانيين

30
OCTOBER
2024
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نظمت الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية يوماً طويلاً في باريس من أجل جمع ما امكن من المعدات والمواد الطبيّة والمساعدات العينية التي سترسل الى لبنان في حاوية تنطلق نهاية الشهر الحالي لمصلحة الصليب الأحمر اللبناني.
وفي هذا الاطار أشار رئيس الجمعية الدكتور ايلي حداد الى أن "التجاوب مع الحملة التي أطلقناها من أجل جمع المساعدات من فرنسا كان كبيرا"، لافتا الى الى أنه "في هذه المرة جمعنا المساعدات في مركز واحد في باريس، والحاوية ستغادر بإتجاه لبنان في الأيام القادمة وسيقوم الصليب الأحمر بإستلامها في بيروت"، لافتا الى أنه "ومن الثامن ولغاية العاشر من تشرين الثاني المقبل ننظم نهاية أسبوع في مختلف أنحاء أوروبا لجمع المساعدات التي يفترض ارسالها في حاوية ثانية تنطلق الشهر المقبل باتجاه لبنان"، ومضيفا: "سيكون هناك 15 مركز لتجمع المساعدات في فرنسا وستة مراكز لجمع المساعدات في أوروبا".
بعدها أشارت عضو الجمعية ومسؤولة التواصل الدكتورة ماريا كريستينا كسّاب الى أن جمع المساعدات تضمن بشكل أساس مستلزمات طبية خاصة للمستشفيات كالأمصال، أنابيب هواء وغيرها اضافة إلى مواد طبية. أيضا من بين المواد التي حصلنا عليها أدوات للنظافة كالشامبو، منظف للجسد ولليدين وغيره، أيضا حصلنا على حليب للأطفال وحفاضات.
وشددت د. كساب على أنه شارك في هذا النهار الطويل متطوعون كثر منزابناء الجالية وطلاب أغلبهم من جمعية berytus وهم تلامذة لبنانيون يدرسون الحقوق في جامعة السوربون الفرنسية.حضروا بغية المساعدة في التجميع لأنهم يشعرون أنهم نعيدون عن أهلهم في لبنان و بهذه الطريقة يحاولون ان يقدموا يدّ العونِ

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