الدفاع المدني: السيطرة على النيران في أحراج عاريا - الكحاله - ضهر الوحش وطريق عاليه - القماطية

A + A -

اعلن الدفاع المدني، في بيان اليوم، ان "عناصره معززين بالآليات من مراكز متعددة، تمكنوا من إخماد النيران التي اندلعت في مساحات شاسعة من الأعشاب اليابسة والأشجار الحرجية بمحاذاة الآلية من نوع "فان" التي تم استهدافها بمسيرة إسرائيلية، قرابة الساعة ١١،٠٠ قبل الظهر، خلال مرورها على طريق ضهر الوحش - الكحاله. وواجه العناصر صعوبات متعددة للتمكن من السيطرة على النيران بسبب وعورة تلك البقعة الجغرافية، واشتداد قوة الهواء التي ساهمت باتساع رقعة الحريق، وزحمة السير الخانقة على الطريق المؤدي من مستديرة الصياد الى عاريا والتي أعاقت وصول آليات الإطفاء المتجهة الى موقع الحريق".

وشدد المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار على العناصر لجهة "تطويق النار حرصا على عدم امتدادها الى المساحات المجاورة في ظل ارتفاع مؤشر خطر اندلاع حرائق الغابات، فنفذت العمليات بنجاح، بالتعاون مع صهاريج المياه من بلدية عاريا، بمتابعة حثيثة من وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي وأسفرت عن إخماد النيران دون وقوع أي إصابات. فيما تستمر عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد النيران".

وكان عناصر الدفاع المدني، بمؤازرة وحدات من الجيش المنتشرة عملانيا، قد اخمدوا حريق "الفان" المستهدف فيما تولت جهات اخرى نقل جثمان شهيد من داخله الى المستشفى.

إلى ذلك، تمكن عناصر الدفاع المدني من إخماد حريق سيارة تم استهدافها بمسيرة إسرائيلية، قرابة الساعة ١٣،٣٠، على طريق عاليه - القماطية وتولت جهات اخرى نقل جثمان شهيد من السيارة إلى المستشفى.