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اعلنت "المقاومة الاسلامية في بيانات متتالية حملت الارقام 26 و27 و28، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، قصف مجاهدونا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الاربعاء 30-10-2024، مستعمرة حتسور هجليليت بصلية صاروخية".
كذلك أعلنت أنها " قصفت عند الساعة 05:30 من عصر اليوم للمرة الثالثة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بصلية صاروخية".
وقصفت ايضا "للمرة الرابعة عند الساعة 05:45 من عصر اليوم، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بصلية صاروخية"