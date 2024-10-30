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اعلنت "المقاومة الاسلامية في بيانات متتالية حملت الارقام 26 و27 و28، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، قصف مجاهدونا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الاربعاء 30-10-2024، ‏مستعمرة حتسور هجليليت بصلية صاروخية".

كذلك أعلنت أنها " قصفت عند الساعة 05:30 من عصر اليوم ‏للمرة الثالثة تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية". ‏‏

وقصفت ايضا "للمرة الرابعة عند الساعة 05:45 من عصر اليوم، تجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية"