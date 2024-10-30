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وفود من "التيار" زارت أرسلان و"الشيوعي" لتسليم كتاب باسيل حول دور الدولة في مواجهة احتمالات الفتنة

30
OCTOBER
2024
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تابع التيار الوطني الحر زياراته لرؤساء الأحزاب من ضمن مساعيه لتثبيت دور الدولة في مواجهة أي احتمالات للفتنة.
وفي هذا الإطار زار النائب سيزار أبي خليل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان، موفداً من رئيس التيار النائب جبران باسيل، بحضور عضو المجلس السياسي في الحزب الوزير السابق صالح الغريب ومستشار أرسلان وليد أبو حرب العريضي.
وسلّم أبي خليل أرسلان كتاباً من باسيل حول تفعيل دور الأجهزة العسكرية والأمنية في الحفاظ على الأمن ومنع الإشكالات والفوضى التي يمكن تؤدي إلى فتنة، وتمّ التطرّق إلى أوضاع النازحين اللبنانيين في مختلف المناطق.

كذلك زار وفد من التيار أمين الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب وسلمه كتاب باسيل، بحضور عضو المكتب السياسي للحزب مروان الراعي. وقد ضم وفد "التيار" عضو المجلس السياسي وليد الأشقر ومسؤول العلاقات مع الأحزاب رمزي دسوم.

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