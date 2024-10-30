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الحاج حسن عرض مع ممثلة "الفاو" الأضرار الزراعية الناتجة من العدوان

30
OCTOBER
2024
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التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور عباس الحاج حسن ممثلة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – "الفاو" فيرونيكا كواترولا، بحضور نائبها، وتم البحث في الأضرار الزراعية الناتجة من العدوان الإسرائيلي على لبنان وفي آليات رفع الأضرار الزراعية عن كل المحافظات اللبنانية، إضافة إلى وضع استراتيجية وزارة الزراعة اللبنانية بعد الحرب، بالتعاون والشراكة مع منظمة "الفاو".

وخلال اللقاء، تحدث الحاج حسن عن "الأضرار الزراعية الناتجة من العدوان، والتي كانت تقتصر بداية على 56 بلدة حدودية مع فلسطين المحتلة. و بعد توسع العدوان ابتداء من منتصف أيلول الفائت، توسعت دائرة تدمير مقومات القطاع حتى تخطت كامل محافظتي الجنوب والنبطية لتضم أكبر المحافظات اللبنانية، والتي تشكل 27 في المئة من مساحة لبنان، وهي بعلبك – الهرمل".

وشرح للوفد "تفاصيل عمل الحكومة اللبنانية في ملف ايواء النازحين اللبنانيين من الجنوب والبقاع والضاحية ومساعدتهم.


كما تحدث عن "إمكان مساعدة المزارعين اللبنانيين النازحين عن أراضيهم والمتواجدين في مراكز إيواء من دون أي إنتاج أو عمل".

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