انذار جديد من جيش الاحتلال الى سكان الجنوب...!

A + A -

كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

عاجل بيان عاجل إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية:

🔸 سجد, كفرجوز, النبطية التحتا, النبطية الفوقا, زفتا, جرجوع, حومين التحتا, كفر رمان

🔸نشاطات حزب الله الارهابي تجبر جيش الدفاع للعمل ضده بقوة في هذه المناطق ولا ننوي المساس بكم

🔸من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير.

🔸كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر.

🔸يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك