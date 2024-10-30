غارة النبطية ... هذا ما زعمه جيش الاحتلال حول الشخصية المستهدفة!

A + A -

جيش العدو زعم اغتيال مصطفى أحمد شهدي نائب قائد قوة الرضوان بغارة على النبطية حيث كتب المتحدث باسم جيش الاحتلال الاسرائيلي افيخاي ادرعي عبر حسابه على منصة "اكس":

الجيش يواصل القضاء على كبار قادة حزب الله في جميع أنحاء لبنان: تصفية نائب قائد قوة الرضوان

🔸هاجمت مقاتلات تابعة لسلاح الجو وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو غارات في منطقة النبطية وقضت على المدعو مصطفى أحمد شحادي الذي شغل منصب نائب قائد قوة الرضوان في حزب الله.

🔸وكان المدعو مصطفى أحمد شحادي يروج لمخططات ضد دولة إسرائيل حيث تشكل هذه العملية ضربةً أخرى لقدرات قوة الرضوان في تخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات جيش الدفاع والجبهة الداخلية الاسرائيلية على الحدود الشمالية، وخصوصاً خطة ما يسمى باحتلال الجليل.

🔸في مناصبه السابقة كان المخرب شحادي مسؤولاً عن عمليات قوة الرضوان خلال فترة القتال في سوريا بين عامي 2012-2017، بالإضافة إلى إدارته الفعلية لمخططات قتال الوحدة في جنوب لبنان.

🔸قوة الرضوان تعتبر وحدة النخبة في حزب الله الإرهابي هدفها التسلل إلى داخل الأراضي الإسرائيلية واحتلال المناطق القريبة من الحدود الشمالية. جيش الدفاع سيواصل العمل ضد إرهابيي وقادة حزب الله وإحباط أي تهديد يواجه مواطني دولة إسرائيل.