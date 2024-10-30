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موقف ايراني "لافت" حول مرحلة الإعمار وإعادة البناء في لبنان...!

30
OCTOBER
2024
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استقبل نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، العلامة الشيخ علي الخطيب، مساعد وزير الخارجية الإيرانية محمد رضا شيباني في لقاء تناول الأوضاع الراهنة على ضوء العدوان الإسرائيلي المستمر على لبنان، بالإضافة إلى أوضاع النازحين وسبل إغاثتهم.

 وخلال اللقاء، أشاد شيباني بدور المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في دعم الجهود الإنسانية، مؤكداً على وقوف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب لبنان في مختلف المجالات.

وأعرب عن، تقديره للتضحيات التي يقدمها الشعب اللبناني في هذه المرحلة الحساسة، مشيراً إلى أن إيران ستواصل تقديم الدعم اللازم، وستشارك بفعالية في مرحلة إعادة الإعمار والبناء، كما كانت في الأوقات السابقة.

 وكان قد بعث الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، برسالة تهنئة للشيخ نعيم قاسم بمناسبة انتخابه أمينًا عامًا لحزب الله، مؤكدًا أهمية الدفاع عن سيادة لبنان ووحدة أراضيه في ظل الظروف التاريخية الحساسة.

وأعرب بزشكيان عن، ثقته بأن قاسم سيعزز إرادة المقاومة ويستكمل مسيرة شهداء جبهة المقاومة.

وبدوره، قال قائد الحرس الثوري حسين سلامي، أن "تعيين نعيم قاسم يعني أنه "لا يمكن وقف المقاومة".

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