3 مسيّرات انطلقت من لبنان..

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء أنه "في أعقاب التنبيهات التي تم تفعيلها في الجليل الغربي بين الساعات 8:02-8:04، 8:12-8:10 و8:19، أسقطت القوات الجوية الإسرائيلية ثلاث طائرات بدون طيار (مسيّرات) عبرت من لبنان"، مشيرًا إلى أنه "لا وقوع لضحايا".

ولفت الجيش الإسرائيلي أنَّ، "رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق اندلع في منطقة جسر زيف، شمال نهاريا".

وذكرت قناة "سكاي نيوز" أنَّ منشأة لقطع غيار الطائرات استهدفت بواسطة طائرة مسيرة مفخخة في نهاريا، الأمر الذي تسبب بأضرار جزئية.

وهذه هي المرة الثانية التي تستهدف مسيرة منشأة لقطع غيار الطائرات في إسرائيل، إذ كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد الماضي، عن وقوع إصابتين جراء استهداف موقع في المنطقة الصناعية "بارليف" بين مدينتي صفد وعكا بطائرة مسيرة، قال الجيش الإسرائيلي إنها تابعة لحزب الله.