هل وافق حزب الله على فصل ملفّ لبنان عن غزة؟

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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

نقلت «يديعوت أحرونوت» عن مصادر غربيّة، قولها إنّ «حزب الله» وافق على فصل ملفّ لبنان عن غزة، لافتةً إلى أنّه «حصل على الضوء الأخضر من إيران للتراجع إلى شمال الليطاني».

وكشفت أنّ «المقترح الجديد يبدأ بوقف إسرائيل و«حزب الله» الأعمال القتالية لمدة 60 يوماً، ويتضمن انتشار الجيش اللبناني في الجنوب».

كما لفتت المصادر الغربيّة، إلى أنّه سيتمّ تعزيز قوات «اليونيفيل» واستبدالها بقوات أخرى من جنسيات ألمانية وفرنسية وبريطانية.

لكن قناة «سكاي نيوز عربية»، نقلت عن «مصدر لبناني»، أنّ «المعلومات التي نقلتها صحيفة «يديعوت أحرونوت» بشأن مقترح تسوية في لبنان غير صحيحة».

وأضاف المصدر، أنّ «هوكشتاين، لن يعود إلى لبنان قبل الانتخابات الأميركية».