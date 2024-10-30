عناوين الصحف ليوم الأربعاء 30 تشرين الأول 2024

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الأخبار: العدو يتوغل ولا يسيطر

إسرائيل تناور وهوكشتين لم يأت... وبري يحسم: لبنان قال ما عنده | ما هي ثوابت حزب الله إزاء الحرب والمفاوضات؟

النهار: خشية من تصعيد ملتهب على وقع العدّ العكسي للأسبوع الأخير للانتخابات الرئاسية الأميركية... "النهار" في تغطية مستمرّة

الديار: الشيخ نعيم قاسم أميناً عاماً لحزب الله... تفاؤل حذر في مفاوضات الدوحة

الانتخابات الرئاسية مُرَحّلة الى العام المقبل

الجمهورية: الحلول غائبة والتصعيد مستمر

الفاتيكان لتثبيت مسيحيي الحدود





اللواء: همجية الاحتلال: القتل للقتل واعتراف إسرائيلي بمصرع 33 جندياً

تضارب المعلومات حول مهمة هوكشتاين.. وحزب الله يسمي قاسم أميناً عاماً

l'orient le jour: Négociations et enjeux : au-delà du cessez-le-feu, tirer le Liban des bras de l’Iran



عناوين بعض الصحف العربية



الشرق الأوسط السعودية: الرئيس الإيراني: تعيين نعيم قاسم أميناً عاماً لـ«حزب الله» «سيعزز المقاومة»

الأنباء الكويتية: نعيم قاسم أميناً عاماً لـ «حزب الله» وغالانت ينشر صورته: العدد التنازلي بدأ.. ودبابات الاحتلال تصل إلى تخوم بلدة الخيام في الجنوب

إسرائيل تسعى إلى «منطقة عازلة» وتلوّح بالحصار للضغط في المفاوضات



الوطن السورية: مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السورية والبيلاروسية … صبّاغ: موقفنا ثابت بوقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي جرائم الإبادة