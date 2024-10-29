"المقاومة الاسلامية": استهداف تجمعات عند بوابة العباسية وفي منطقة اليعقوصة عند أطراف الخيام وفي منطقة وطى الخيام بصليات صاروخية

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اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيانات متتالية حملت الارقام 29و30 و31، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، استهدف مجاهدونا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29-10-‌‏2024، تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة العباسية بصلية صاروخيّة"

كما اعلنت ان مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 05:00 من غروب اليوم ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية".

وعند الساعة 06:00 "استهدف مجاهدو المقاومة ‏تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية".