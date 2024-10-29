"المقاومة الاسلامية": استهداف تجمعات عند بوابة العباسية وفي منطقة اليعقوصة عند أطراف الخيام وفي منطقة وطى الخيام بصليات صاروخية

A+
A-
اعلنت "المقاومة الاسلامية" في بيانات متتالية حملت الارقام 29و30 و31، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدونا عند الساعة 04:00 من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 29-10-2024، تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي عند بوابة العباسية بصلية صاروخيّة"
كما اعلنت ان مجاهديها "استهدفوا عند الساعة 05:00 من غروب اليوم تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة اليعقوصة عند أطراف بلدة الخيام بصلية صاروخية".
وعند الساعة 06:00 "استهدف مجاهدو المقاومة تجمعات لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بصلية صاروخية".