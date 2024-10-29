حجار زار مركز الخدمات الإنمائيّة التابع للوزارة في مغدوشة للإطلاع على وضع مراكز إيواء النازحين

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خلال جولته الجنوبيّة اليوم، زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار مركز الخدمات الإنمائيّة التابع للوزارة في مغدوشة للإطلاع عن كثب على وضع مراكز إيواء النازحين التابعة للنطاق الجغرافي للمركز وحاجاتها بحضور ممثلين عن ال WFP، ال UNHCR و SHEILD. بعدها، توجّه حجّار برفقة فريق عمل المركز إلى مطبخ Roya للإطلاع على كيفيّة تجهيز الوجبات الساخنة للنازحين في مراكز الإيواء. من مغدوشة، توجّه حجّار إلى جزين حيث عقد إجتماعاً موسّعاً مع رئيس اتحاد بلديات جزّين السيد خليل حرفوش بحضور فريق عمل SOS Chrétiens d'Orient وفريق عمل الوزارة والجمعيات الناشطة في المنطقة لتقييم الوضع داخل مراكز الإيواء واستطلاع الحاجات. ثم زار كلّ من إبتدائية جزين الرسمية ومتوسّطة جزين الرسمية حيث صادف وجود العيادة النقّالة المتخصّصة التي أطلقتها الوزارة منذ أسبوعين بدعمٍ من جمعية SOS Chrétiens d'Orient، والتي تضمّ فريق عمل مؤلّف من طبيب أطفال وطبيب صحّة عامة وطبيبة نسائية، تقدّم خدمات طبيّة وأدوية للنازحين في مراكز الإيواء في قرى قضاء جزّين 5 أيام في الأسبوع. وفي ختام جولته، زار مطبخ الشالوف الذي يعدّ وجبات يوميّة للنازحين وشارك في توزيع وجبة الغداء في مركز الإيواء في وقف مار أنطونيوس في بلدة حيطورة.