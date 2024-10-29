living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حجار زار مركز الخدمات الإنمائيّة التابع للوزارة في مغدوشة للإطلاع على وضع مراكز إيواء النازحين

29
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

خلال جولته الجنوبيّة اليوم، زار وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور هكتور حجّار مركز الخدمات الإنمائيّة التابع للوزارة في مغدوشة للإطلاع عن كثب على وضع مراكز إيواء النازحين التابعة للنطاق الجغرافي للمركز وحاجاتها بحضور ممثلين عن ال WFP، ال UNHCR و SHEILD. بعدها، توجّه حجّار برفقة فريق عمل المركز إلى مطبخ Roya للإطلاع على كيفيّة تجهيز الوجبات الساخنة للنازحين في مراكز الإيواء. من مغدوشة، توجّه حجّار إلى جزين حيث عقد إجتماعاً موسّعاً مع رئيس اتحاد بلديات جزّين السيد خليل حرفوش بحضور فريق عمل SOS Chrétiens d'Orient وفريق عمل الوزارة والجمعيات الناشطة في المنطقة لتقييم الوضع داخل مراكز الإيواء واستطلاع الحاجات. ثم زار كلّ من إبتدائية جزين الرسمية ومتوسّطة جزين الرسمية حيث صادف وجود العيادة النقّالة المتخصّصة التي أطلقتها الوزارة منذ أسبوعين بدعمٍ من جمعية SOS Chrétiens d'Orient، والتي تضمّ فريق عمل مؤلّف من طبيب أطفال وطبيب صحّة عامة وطبيبة نسائية، تقدّم خدمات طبيّة وأدوية للنازحين في مراكز الإيواء في قرى قضاء جزّين 5 أيام في الأسبوع. وفي ختام جولته، زار مطبخ الشالوف الذي يعدّ وجبات يوميّة للنازحين وشارك في توزيع وجبة الغداء في مركز الإيواء في وقف مار أنطونيوس في بلدة حيطورة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   