عمليات الحزب تتوالى... اليكم آخرها!

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن ‏لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم ‏الثلاثاء 29-10-2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق ‏البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية. ‏

كما استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية ومستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية و‏قاعدة بيت هلل بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها ‏بدقة وجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية

ليبلغ عدد العمليات حتى الساعة 14 عملية