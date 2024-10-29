عمليات الحزب تتوالى... اليكم آخرها!

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دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 29-10-2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.
كما استهدفت المقاومة تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية ومستعمرة كريات شمونة بصلية صاروخية وقاعدة بيت هلل بمسيرة انقضاضية وأصابت أهدافها بدقة وجمعاً لجنود العدو الإسرائيلي في منطقة العمرا جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية
ليبلغ عدد العمليات حتى الساعة 14 عملية