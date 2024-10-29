بصليات صاروخية...المقاومة استهدفت تجمعات لجنود العدو في وطى الخيام و جنوبي بلدة الخيام

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية (10/11):‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:10 من بعد ظهر يوم الثلاثاء 29-10-‏‏2024 تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي في منطقة وطى الخيام (جنوب شرق البلدة) بصلية صاروخية ‏وقذائف المدفعية. ‏

ودعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:00 من ظهر يوم الثلاثاء 29-10-2024 ‏تجمعاً لجنود العدو الاسرائيلي جنوبي بلدة الخيام بصلية صاروخية. ‏