تنشطان في ممارسة الدّعارة.. هذا ما حلّ بهما!

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صــــدر عـــــن المـــــديريـّة العـامـّـــة لقــــــوى الأمــــن الدّاخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامّـــــــــــــة

البـــــلاغ التـّـــالـي:

بتاريخ 22-10-2024، تعرّض المدعو (ج. ه. من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني) لعملية سرقة مبلغ /3000/ دولار أميركي من قبل شاب وامرأتين مجهولي الهويّة، وذلك أثناء سحب راتبه من أحد المصارف في ساحة حلبا.

على الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي بإجراءاتها الميدانيّة والاستعلامية لكشف المشتبه فيهم وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، توصّلت شعبة المعلومات إلى تحديد هويّاتهم، ومن بينهم:

س. إ. (من مواليد عام ١٩٧٦، مكتومة القيد)

د. إ. (من مواليد عام ١٩٩٦، مكتومة القيد)

وتبيّن أنهما ناشطتان في ممارسة الدّعارة، وسلب أموال المواطنين، بطريقة احتيالية، أمام المصارف.

بالتّاريخ ذاته، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفهما في ساحة حلبا.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وتم تسليمهما إلى القطعة المعنية، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف شريكهما.