تحذير إسرائيلي جديد إلى سكان الجنوب..!

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وجه الجيش الاسرائيلي تحذيراً إلى سكان جنوب لبنان في القرى التالية: طير حرفا, الجبين, القصر الاحمر, جبل البطم, زبقين, شيحين, الحميري, الخريب, انصار, مطرية الشومر, عدلون, مجدل زون, شمع, أبو شاش, الناقورة, علما الشعب.



وقال: "من أجل سلامتكم عليكم إخلاء منازلكم فورًا والانتقال إلى شمال نهر الأولي. لضمان سلامتكم، يجب عليكم الإخلاء دون تأخير. كل من يتواجد بالقرب من عناصر حزب الله أو منشآته أو أسلحته يعرض حياته للخطر. يحظر عليكم التوجه جنوبًا. أي تحرك نحو الجنوب قد يشكل خطرًا على حياتكم. سنقوم بإبلاغكم عن التوقيت المناسب للعودة إلى منازلكم حال توفر الظروف الملائمة لذلك".