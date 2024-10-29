مواجهات عنيفة صباحًا عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام!

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نفذ الطيران الحربي الإسرائيلي اعتبارا من الرابعة والنصف من فجر اليوم سلسلة غارات جوية ، استهدفت بلدة كونين في قضاء بنت جبيل

وترافق ذلك مع قصف مدفعي معاد استهدف بلدات عيناتا، كونين، وبيت ياحون . كما طاول القصف المدفعي محلة قطمون في اطراف بلدة رميش ، وامتد ليستهدف منطقة هرمون بين بلدتي يارون ورميش .

وقرابة السابعة صباحا تعرضت بلدة حانين لغارة جوية معادية، واتبعت بغارة مماثلة بعد اقل من نصف ساعة على بلدة الطيبة .

وسجل قرابة التاسعة صباحا مواجهات عنيفة بين عناصر المقاومة الاسلامية وقوة مدرعة اسرائيلية عند الاطراف الشرقية لمدينة الخيام في محلة مطل الجبل .

وقرابة العاشرة صباحا حاولت قوة مدرعة معادية التقدم نحو اطراف الخيام الشرقية كقوة اسناد ، فجوبهت بتصد عنيف من قبل المقاومة .

وسجل في الاثناء قصف مدفعي متقطع طاول بلدة كفرشوبا في منطقة العرقوب .