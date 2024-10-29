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الطقس غدا يتحول الى ماطر.. وبرق ورعد!

29
OCTOBER
2024
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئيا يتحول الى غائم مع انخفاض في درجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها مع احتمال برق ورعد، تشتد غزارتها أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس خريفي مستقر جاف نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع أجواء باردة نسبيا ليلا، ومن المتوقع أن يتحول الى متقلب مع امطار تكون غزيرة أحيانا اعتبارا من يوم غد الاربعاء و احتمال حدوث برق ورعد خصوصا في المناطق الداخلية.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الثلاثاء:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي بدرجات الحرارة فوق الجبال وعلى الساحل، بينما تبقى دون تعديل في الداخل .
الأربعاء:
غائم جزئيا يتحول الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة ، وتصبح الاجواء مهيأة لهطول أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها مع احتمال برق ورعد، تشتد غزارتها أحيانا بخاصة في المناطق الداخلية كما يتكون الضباب على المرتفعات .
الخميس:
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات و انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، مع احتمال هطول أمطار متفرقة وبرق ورعد .
الجمعة:
غائم جزئيا الى غائم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها فوق الجبال وفي الداخل، تهطل امطار متفرقة بخاصة في المناطق الداخلية مع احتمال برق ورعد.

-الحرارة على الساحل من 17 الى 26 درجة، فوق الجبال من 11 الى 19 درجة، في الداخل من 9 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 55 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.
-ساعة شروق الشمس: 5,54
-ساعة غروب الشمس: 16,49

 

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