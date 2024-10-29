9 غارات في أقل من ساعة على جباع!

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تعرضت بلدة جباع لأعنف عدوان جوي اسرائيلي اعتبارا من منتصف الليل، أدى الى تدمير 12 مبنى ومنزلًا فيها، بعدما صب العدو الاسرائيلي جام غاراته العنيفة التي بلغت 9 غارات جوية في اقل من ساعة ، استخدم فيها الصواريخ الارتجاجية التي حولت احياء ومنازل الى ركام وتركزت في محيط دوائر الامن العام ومركز النفوس والدفاع المدني اللبناني والساحة العامة، وترددت اصداء انفجارات الصواريخ في ارجاء مناطق صيدا والشوف واقليم الخروب وبدا حجم الدمار الهائل صباح اليوم في البلدة التي اقفلت فيها معظم الطرق بفعل الردميات والركام بفعل الدمار في المباني والمنازل ، فضلا عن اضرار كبيرة في عشرات السيارات المركونة امام المنازل وفي الطرق.