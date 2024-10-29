هوكشتاين قد يصل إلى بيروت... والبحث بتعديل القرار 1701 مرفوض

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بعض ما جاء في مانشيت البناء:

أحاط الغموض بالزيارة المفترضة للمبعوث الأميركي أموس هوكشتاين إلى بيروت، بسبب عدم وجود مناخ مناسب في ظل طروحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، يجعل العودة إلى بيروت ذات جدوى، بعدما بات أكيداً لهوكشتاين أن البحث بتعديل القرار 1701 مرفوض في بيروت بصورة قطعية لا تقبل التعديل، خصوصاً ان هذا الرفض كان الأسبوع الماضي في ظل وضع عسكري ميداني في الجنوب اقل رجحاناً لحساب المقاومة كما هو الحال اليوم، فكيف يُقبل اليوم ما كان مرفوضاً قبل أسبوع، وجاء قصف مدينة صورة بطريقة وحشية تدميرية ليعكر الأجواء على الزيارة، حيث التدمير رسالة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو يتعامل على قاعدة أن الرسالة وصلت، وتحمل نيات الكيان، فماذا يفيد تلقي الرسائل التي تتضمن كلاماً منمقاً بعدما وصلت الرسالة الحقيقية.

لكن مصادر متابعة لم تستبعد أن يصل هوكشتاين إلى بيروت لاستعراض نتائج مباحثاته مع حكومة الاحتلال، خصوصاً أن الرئيس بري أكد مراراً أنه ينظر بإيجابية لمهمة هوكشتاين، ويشير إلى التوافق بينهما على القرار 1701 دون زيادة ولا نقصان، وعلى أولوية وقف إطلاق النار، ولا يحمّل هوكشتاين تبعات ما تفعله حكومة الاحتلال وما يقوله رئيسها.