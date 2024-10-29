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عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024

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الأخبار: لبنانيون وعرب في الخدمة: هيا بنا نلاقي إسرائيل!

إسرائيل تحمّل هوكشتين شروطها المستحيلة: حصار مقابل وقف إطلاق النار!
60 شهيداً في غارات العدو على البقاع

 

 

 

 

النهار: لبنان يترقُّب زيارة هوكشتاين إلى تل أبيب وسط استمرار الحرب... "النهار" تواصل تغطيتها

 

 

 

 

اللواء: الاحتلال يتوغل بتدمير مدن الجنوب والبقاع.. ومفاوضات وقف النار لم تتوقف
دعم بريطاني للحل الدبلوماسي.. وإجماع نيابي على اعتبار النزوح قضية وطنية

 

 

 

البناء: بيرنز يؤرشف في الدوحة المبادرات السابقة لإنتاج مبادرة جديدة في الوقت الضائع / نتنياهو يعيش كابوس الهزيمة: لن نُهزم رغم تلقينا ضربات قاسية… لكننا لن نركع / المقاومة تنقل ضرباتها المؤلمة من الفرقة 36 إلى الفرقة 98 ومعارك سهل الخيام /

 

 

 


الجمهورية: نتنياخو يصعّد قبل الإنتخابات
مفاوضات غزة ولبنان بطيئة

 

 

 

الديار: لبنان يرفض «الاملاءات» ونتانياهو يرد بتدمير صور وبعلبك
شروط استسلام تعطّل الدبلوماسية الى ما بعد الرئاسة الاميركية
تكتيكات حزب الله في المواجهات البرية تفرض معادلات جديدة

 

 

 

?l'orient le jour: Après Nasrallah, quel avenir pour le « chiisme politique » 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الشرق الأوسط السعودية: 60 قتيلاً على الأقلّ في غارات إسرائيلية على شرق لبنان
حصيلة قتلى الغارات منذ 23 سبتمبر ترتفع إلى أكثر من 1700

 

 

 


الأنباء الكويتية: دعم معنوي كبير لقائد الجيش في الميدان وفي السياسة تحضيراً لـ «اليوم التالي». . وضحايا وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت «صور»
بري على موقفه في انتظار هوكشتاين وملفه كامل لحل يحفظ السيادة

 

 

 

الوطن السورية: أنباء عن مقترح لوقف إطلاق النار.. ونائب عن حزب اللـه لم يصلنا شيء والأولوية لوقف العدوان … المقاومة تستهدف تجمعات ومستوطنات ومصانع الاحتلال.. والأخير يرد بمجازر بحق مدنيين في صور والبقاع

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