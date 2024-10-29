عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024

الأخبار: لبنانيون وعرب في الخدمة: هيا بنا نلاقي إسرائيل!
إسرائيل تحمّل هوكشتين شروطها المستحيلة: حصار مقابل وقف إطلاق النار!
60 شهيداً في غارات العدو على البقاع
النهار: لبنان يترقُّب زيارة هوكشتاين إلى تل أبيب وسط استمرار الحرب... "النهار" تواصل تغطيتها
اللواء: الاحتلال يتوغل بتدمير مدن الجنوب والبقاع.. ومفاوضات وقف النار لم تتوقف
دعم بريطاني للحل الدبلوماسي.. وإجماع نيابي على اعتبار النزوح قضية وطنية
البناء: بيرنز يؤرشف في الدوحة المبادرات السابقة لإنتاج مبادرة جديدة في الوقت الضائع / نتنياهو يعيش كابوس الهزيمة: لن نُهزم رغم تلقينا ضربات قاسية… لكننا لن نركع / المقاومة تنقل ضرباتها المؤلمة من الفرقة 36 إلى الفرقة 98 ومعارك سهل الخيام /
الجمهورية: نتنياخو يصعّد قبل الإنتخابات
مفاوضات غزة ولبنان بطيئة
الديار: لبنان يرفض «الاملاءات» ونتانياهو يرد بتدمير صور وبعلبك
شروط استسلام تعطّل الدبلوماسية الى ما بعد الرئاسة الاميركية
تكتيكات حزب الله في المواجهات البرية تفرض معادلات جديدة
?l'orient le jour: Après Nasrallah, quel avenir pour le « chiisme politique »
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: 60 قتيلاً على الأقلّ في غارات إسرائيلية على شرق لبنان
حصيلة قتلى الغارات منذ 23 سبتمبر ترتفع إلى أكثر من 1700
الأنباء الكويتية: دعم معنوي كبير لقائد الجيش في الميدان وفي السياسة تحضيراً لـ «اليوم التالي». . وضحايا وجرحى في غارات إسرائيلية عنيفة استهدفت «صور»
بري على موقفه في انتظار هوكشتاين وملفه كامل لحل يحفظ السيادة
الوطن السورية: أنباء عن مقترح لوقف إطلاق النار.. ونائب عن حزب اللـه لم يصلنا شيء والأولوية لوقف العدوان … المقاومة تستهدف تجمعات ومستوطنات ومصانع الاحتلال.. والأخير يرد بمجازر بحق مدنيين في صور والبقاع