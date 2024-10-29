أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 29 تشرين الأول 2024

A + A -

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول مصدر دبلوماسي إن المبعوث الأميركي أموس هوكشتاين تلقّى إشارات غضب من لبنان تحت عنوان أن الرسالة وصلت بعد قصف صور، فإذا لم يكن لديه التزام إسرائيلي بوقف النار والقرار 1701 لا مبرّر للمجيء إلى بيروت، لأن رسالة نتنياهو سبقت وصوله وتبلّغها لبنان والردّ عليها ليس شأن السياسيين، فقد ردّت عليها المقاومة. وأضاف المصدر أن الإشارات الغاضبة لم تصل حدّ رسالة غير مرغوب بقدومك.

كواليس

قال معلقون في الكيان بعد خطاب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وتكرار التباهي بقتل قادة المقاومة وتدمير قدراتها إن هذا التباهي صار عكسياً بعدما ظهر أن المقاومة ازدادت قوة وتكبّد جيش الاحتلال خسائر لا تحتمل وما ينتظره الرأي العام من نتنياهو وحكومته وقادة الجيش الجواب عن سؤال كان وراء كل هذه الحرب والاغتيالات. والسؤال هو: متى سوف تتوقف الصواريخ ومتى يعود مهجّرو الشمال؟



اللواء: أسرار

لغز

تحدثت مصادر على اطلاع ان مؤتمر باريس يدرس إدراج شروط تبدو صعبة للإفراج عن المساعدات الإنسانية للبنان.



غمز

بدأت طوابير الاستعدادات لعودة النازحين، على الرغم من الضبابية التي تحيط بالمفاوضات، واحتمال التوصل الى «تهدئة ما»!



همس

قرَّر لبنان الإبتعاد عن الكشف عن أوراقه، قبل وضوح مسار المفاوضات، في ما خص وضع غزة..