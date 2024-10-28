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رئيس الوزراء البريطاني استقبل ميقاتي: نريد وقفا للعنف وإطلاق النار من كل الاطراف وتطبيقا كاملا للـ1701

28
OCTOBER
2024
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استقبل  رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مساء اليوم، في مقر رئاسة الحكومة، وشارك في الاجتماع سفير لبنان لدى بريطانيا رامي مرتضى والمستشار زياد ميقاتي.

وخلال الاجتماع، قدم رئيس الحكومة البريطانية تعازيه الى الرئيس ميقاتي ب"سقوط المدنيين ضحايا العنف في  لبنان".

وقال: "نريد أن نرى وقفا للعنف وإطلاق النار من كل الاطراف وتطبيقا كاملا للقرار الاممي الرقم 1701".

ونوه بالعلاقة البناءة بين الجيشين البريطاني واللبناني"، مبديا "استعداد بريطانيا لدعم لبنان في هذه المرحلة على الصعد كافة".

أما الرئيس ميقاتي فشكر ل"بريطانيا موقفها الداعم لوقف اطلاق النار والحل الديبلوماسي".

كما شكر ل"بريطانيا دعم لبنان، لا سيما الجيش"، وقال:"إن العلاقة بين بلدينا عميقة جدا، ونحن نتطلع الى مزيد من التطويرخلال ولاية حكومتكم".

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