قاعدة "ستيلا ماريس" البحرية التي استهدفها الحزب... اليكم خصائصها!

A + A -

أطلق “حزب الله”، اليوم الاثنين، صلية صاروخية نوعية على قاعدة “ستيلا ماريس” البحرية شمال غرب ‏حيفا. وأشار إلى أن هذه العملية تأتي “في إطار ‏سلسلة عمليات خيبر ورداً على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني”. ما هي أبرز المعلومات حول هذه القاعدة؟ – هي بالأصل منشأة رادار بريطانية كانت تقع بالقرب من ستيلا ماريس على التل بالقرب من شارع St. Tschernihovsky 17. – تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية حوالي 32 كم. – تضم القاعدة منارة ستيلا ماريس (المعروفة أيضاً باسم منارة جبل الكرمل ومنارة “نجمة البحر”). وتتميز هذه المنارة بأنها تعطي وميضاً ضوئياً واحداً كل 5 ثواني يمكن رؤيته على مسافة حوالي 19 كم. وقد تم إغلاق المنارة أمام الجمهور ولا يمكن الوصول إلى المبنى، ولكن يمكن مشاهدتها من موقع قريب. – هي قاعدة حيفا البحرية أو الساحة البحرية الشمالية وهي القاعدة البحرية الرئيسية لجيش الاحتلال الإسرائيلي المسؤولة عن ساحة القتال الشمالية على ساحل البحر الأبيض المتوسطوهي مرساة لمعظم سفن البحرية الإسرائيلية. وهي قاعدة استراتيجية للرصد والرقابة البحريين. – تضم هذه القاعدة الأسطول 7 (أسطول الغواصات)، الأسطول الثالث (أسطول السفن الصاروخية)؛ السرب 914 (أحد أسراب الأمنية البحرية) ووحدة المهام تحت الماء (ILTAM) ومعهد الطب البحري ووحدة الزعانف. كما تضم أسراب ساحلية: السرب الفني، وسرب الأفراد، وسرب اللوجستيات، وسرب الدفاع والمزيد.