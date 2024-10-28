بعد بلبلة شاحنات أكياس الرمل... بيان من بلدية الدكوانة!

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أوضحت بلدية الدكوانة، في بيان رداً على الأخبار المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية حول شاحنات أكياس الرمل التي مُنعت، فجر اليوم، من الدخول إلى المجمع المهني والتقني في البلدة، أن "شرطة الدكوانة أوقفت شاحنة على مدخل المعهد في ساحة الدكوانة عند الساعة الخامسة فجراً وتم التواصل مع رئيس البلدية، الذي بدوره، تواصل فوراً مع مديرة المعهد والأجهزة الأمنية، وعليه تم معاينة الشاحنة والكشف على المواد في داخلها، فتبين أنها أكياس رمل أحضرتها جمعية ACF التي تلتزم بموجب مناقصة عدد من الأعمال في مراكز الإيواء من قِبل مجلس الوزراء ولجنة الطوارئ الوزارية، وكان الهدف من هذه الأكياس إنشاء Cilo، أي مربع أكياس رمل مرتفعة من أجل وضع عليها خزانات مياه الشفة ومياه الغسيل، وهذا ما أكده رئيس الجمعية المشرف على الأعمال في مراكز الإيواء التابع للجمعية".

وأكدت البلدية، أنها "بالتنسيق مع إدارة المجمع المهني والتقني أخرجت كل الأكياس وطلبت من الشاحنات المغادرة ليصار الى البدء بمناقصة جديدة لصنع هذه الـCilo من الحديد بإشراف البلدية وفصيلة الدكوانة في قوى الأمن الداخلي".

وشددت على أنها "تتابع كل الأعمال اللوجستية وأعمال الإغاثة في المجمع المهني وفي ثانوية الدكوانة، وتطلب من الجيش اللبناني وضع نقطة ثابتة على مدخل الثانوية لضمان أمن مَن في الداخل ومَن في الخارج".