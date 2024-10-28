نتنياهو: قتلنا نصرالله ولن يعود ليقول إننا كبيت العنكبوت

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "بيتنا ليس كبيت العنكبوت بل هو من فولاذ، وقتلنا نصرالله ولن يعود ليقول إننا كبيت العنكبوت، وفي اليوم التالي لن تحكم حماس في غزة ولن ينتشر حزب الله على حدودنا الشمالية".

وأشار نتنياهو إلى أنَّ "القوات الإسرائيلية قامت بشن هجمات واسعة ضد إيران وأذرعها في المنطقة"، مشيرًا إلى أن "هذه الأذرع فقدت قدرة كبيرة على الدفاع عن نفسها.

وأضاف أن "إسرائيل تسعى إلى "تدفيع إيران الثمن" ومنعها من التحول إلى دولة نووية، ومستقبل الشرق الأوسط الذي نسعى إليه سيتم فيه تحجيم إيران".



وتابع، "إسرائيل قوية وستكون أقوى من ذي قبل ومسؤوليتنا ترميم النسيج الداخلي والاقتصاد والبلدات التي تضررت".

وذكر نتنياهو أن "الاستراتيجية طويلة المدى لإسرائيل تتضمن تدمير "محور الشر" وقطع أذرعه في الشمال والجنوب"، مؤكدًا أن "القرارات تُتخذ بشكل مستقل وأن إسرائيل ستحقق أهدافها".

وأوضح نتنياهو أن "القوات الإسرائيلية استهدفت مصانع كبرى في إيران، مثنيًا على التعاون المستمر مع حلفاء مثل الولايات المتحدة"، كما أشار إلى تدمير المنظومات الدفاعية الإيرانية والصواريخ الموجهة نحو إسرائيل.

نتنياهو أكد أن "إسرائيل تواصل اجتثاث الأذرع الإيرانية بشكل ممنهج"، مشيرًا إلى الهجمات على العشرات من الأهداف العسكرية في إيران، وأكد أيضًا أنه تم تصفية المسؤولين عن الهجمات التي وقعت في 7 تشرين الأول، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية العسكرية لحماس.

وأضاف، "صورة النصر الساحق ليست مجرد شعار، بل هي أفعال"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعرضت لضربة قاسية لكنها لم تُركع، وأن الرد سيكون بحرب "تغير وجه الشرق الأوسط".

وفي سياق متصل، أشار إلى أنه لم يتم إعادة جميع الرهائن، لكنه أكد على العمل لإعادة الأحياء منهم، وعبّر عن موقف إسرائيل القوي، قائلًا: "إذا سقطت إسرائيل، سقط العالم كله، نحن لن نخسر وسننتصر للبشرية جمعاء".

ولفت نتنياهو إلى أنَّ "إيران تزود وكلاءها بأسلحة قاتلة"، مؤكدًا أن "إسرائيل تقف عائقًا أمام مخططاتها الشريرة، في ظل تهديدات إيران بتطوير قنابل نووية وصواريخ بعيدة المدى".

وتابع، "نتنياهو: أثبتنا مرة أخرى أن ذراع إسرائيل الطويلة قادرة على الوصول إلى كل أعدائنا"، وأشار إلى أنَّ، "العرب كانوا يريدون في السابق تدميرنا لكننا أبرمنا سلاما مع مصر والأردن ومؤخرا مع 4 دول عربية، وأعمل على مواصلة إبرام اتفاقيات سلام مع دول عربية إضافية في إطار اتفاقات أبراهام".

ورأى أنَّ إسرائيل "هي الحاجز الحقيقي أمام إيران وبدون صمودنا سينهار العالم والشرق الأوسط، هذه الحرب شبيهة بحرب الاستقلال فنحن نقف في وجه 7 كيانات إرهابية".