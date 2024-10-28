بري أكد على ضرورة الإسراع في تأمين كافة المستلزمات والاحتياجات للنازحين

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تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري ملف النازحين وأجرى سلسلة اتصالات للاطمئنان على أوضاعهم، مؤكدًا على "ضرورة الإسراع في تأمين كافة المستلزمات والاحتياجات لهم".



كما اتصل بري برئيس بلدية صور حسن دبوق، حيث اطلع منه على الوضع في المدينة على خلفية التهديدات الإسرائيلية الأخيرة بقصف عدد من أحيائها.



في سياق آخر، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة النائب فريد الخازن، حيث تم عرض الأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية والميدانية، بالإضافة إلى ملف النازحين وشؤون تشريعية.







وبعد اللقاء، أثنى الخازن على الجهود التي يبذلها بري مع الأطراف الإقليمية والدولية لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار، مشددًا على "أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة وحماية أمن لبنان وسيادته".



ونقل الخازن عن بري تقديره لأهمية الاحتضان الوطني الذي يلقاه النازحون في مناطق النزوح، معبرًا عن "ضرورة دعمهم وتقديم المساعدة لهم في هذه الأوقات الصعبة".