المجلس الشيعي يحمل اميركا والمجتمع الدولي مسؤولية التدمير الممنهج

صدر عن المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى البيان الآتي:

في الوقت الذي ينشط فيه المفاوضون الاميركيون والاوروبيون والعرب ،تحت شعار الوصول الى تسوية لوقف الحرب ،يصعد العدو الصهيوني حربه على لبنان عامة وعلى جنوبه خاصة،وسط صمت المفاوضين السالفي الذكر على هذا التدمير الممنهج للمدن والقرى اللبنانية.

وفي هذا الاطار يأتي العدوان الصهيوني على مدينة صور،وهي حاضرة جبل عامل ،ومدينة التاريخ العريق ،بما تحويه من معالم أثرية ،ومن تعايش انساني بين الطوائف ،ومن اهمية اقتصادية وتجارية وسياحية .ان هذا العدوان يشكل جريمة فاضحة في وجه المجتمع الدولي ،وفي طليعته الولايات المتحدة الاميركية،وكذلك المنظمات الدولية الساكتة تجاه هذا الفعل العدواني الآثم.ان تدمير مدينة صورعلى هذا النحو الفاجر ،وقبلها البلدات الجنوبية والبقاعية والضاحية الجنوبية لبيروت،يشكل وصمة عار في تاريخ الانسانية ،ويستدعي تدخلا سريعا يلجم هذ العدوان الغاشم ،وسيكتبه التاريخ بكل علامات العار على وجه البشرية جمعاء.اننا نحمل المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية مسؤولية ما يحصل من تدمير منهجي للحياة المدنية وتهجير قسري وابادة جماعية، ونهيب بالامة الاسلامية ان تعبر عن غضبها بكافة الطرق التي تؤدي إلى كبح هذه الهمجية غير المسبوقة في التاريخ .اما علماء الامة فإننا نطالبهم بالعمل بما يعلمون من كتاب الله وسنة رسوله ،ونذكرهم بالحديث الشريف “من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فليس بمسلم ..ويا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم”.ان ما يحدث اليوم في فلسطين ولبنان لا يبشر ولا يمهد لأي استقرار في المنطقة والعالم، ويكذب من يقول ان هذه الحرب هي مجرد ردة فعل، بل هي مخطط جهنمي خطير لرسم المنطقة بالدم وتحكيم الهمجية الصهيونية الاميركية برقاب العرب والمسلمين.