living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

طقس متقلب اعتبارا من مساء الخميس المقبل

28
OCTOBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تبفى دون تعديل في الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:
طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وأجواء باردة نسبيا ليلا، حتى يوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة وتصبح دون معدلاتها، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس اعتبارا من مساء الخميس المقبل مع بعض الأمطار المحلية يخاصة في المناطق الداخلية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الإثنين:
صاف إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.
الثلاثاء:
صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تبقى من دون تعديل في الداخل.

الأربعاء:
قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وبداية ارتفاع في نسبة الرطوبة .
الخميس:
غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، وتمسي الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية بخاصة في المناطق الداخلية.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 7 الى 27 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.
-الانقشاع: جيد.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 55 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس: 5,54
-ساعة غروب الشمس: 16,49

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   