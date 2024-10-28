طقس متقلب اعتبارا من مساء الخميس المقبل

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، صافيا الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تبفى دون تعديل في الداخل.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس خريفي مستقر مع درجات حرارة نهارية ضمن معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط وأجواء باردة نسبيا ليلا، حتى يوم الثلاثاء حيث تنخفض درجات الحرارة وتصبح دون معدلاتها، ومن المتوقع أن يتقلب الطقس اعتبارا من مساء الخميس المقبل مع بعض الأمطار المحلية يخاصة في المناطق الداخلية.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الأول في بيروت بين 23 و 29، في طرابلس بين 20 و 28 درجة وفي زحلة بين 13و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين:

صاف إجمالا مع نسبة رطوبة منخفضة ودون تعديل يذكر في درجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء:

صاف الى قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على الجبال والساحل، بينما تبقى من دون تعديل في الداخل.

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض إضافي في درجات الحرارة وبداية ارتفاع في نسبة الرطوبة .

الخميس:

غائم جزئيا مع انخفاض إضافي طفيف في درجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة اعتبارا من بعد الظهر ويتكون الضباب على المرتفعات، وتمسي الاجواء مهيأة لهطول أمطار محلية بخاصة في المناطق الداخلية.

-الحرارة على الساحل من 16 الى 26 درجة ، فوق الجبال من 11 الى 21 درجة، في الداخل من 7 الى 27 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و 30 كم/س.

-الانقشاع: جيد.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 25 و 55 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 26.

-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,54

-ساعة غروب الشمس: 16,49