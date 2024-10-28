المقاومة: استهداف تجمعات لقوات العدو عند بوابة فاطمة 3 مرات بالقذائف المدفعية والصواريخ

صدر عن "المقاومة الإسلامية" بيانات، أشارت فيها انها استهدفت تجمعات لقوات العدو عند بوابة فاطمة ثلاث مرات، وجاء في البيانات:
البيان(3)
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من صباح يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".
البيان (4)
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح يوم الإثنين 28-10-2024، للمرة الثانية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية".
البيان (5):
"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من صباح يوم الإثنين 28-10-2024، للمرة الثالثة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية".