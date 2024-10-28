المقاومة: استهداف تجمعات لقوات العدو عند بوابة فاطمة 3 مرات بالقذائف المدفعية والصواريخ

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صدر عن "المقاومة الإسلامية" بيانات، أشارت فيها انها استهدفت تجمعات لقوات العدو عند بوابة فاطمة ثلاث مرات، وجاء في البيانات:

البيان(3)

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 06:30 من صباح يوم الإثنين 28-10-2024، تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بقذائف المدفعية".

البيان (4)

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:00 من صباح يوم الإثنين 28-10-2024، للمرة الثانية تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية".

البيان (5):

"دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من صباح يوم الإثنين 28-10-2024، للمرة الثالثة تجمعًا لقوات العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة بصلية صاروخية".